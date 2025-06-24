https://1prime.ru/20250624/iran-858832592.html

Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ

Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ

Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ

Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:37+0300

2025-06-24T09:37+0300

2025-06-24T09:37+0300

происшествия

общество

израиль

тегеран

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. "Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.

https://1prime.ru/20250624/iran-858829667.html

израиль

тегеран

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , израиль, тегеран, иран