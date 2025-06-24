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Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ
Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:37+0300
2025-06-24T09:37+0300
происшествия
общество
израиль
тегеран
иран
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. "Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.
https://1prime.ru/20250624/iran-858829667.html
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общество , израиль, тегеран, иран
Происшествия, Общество , ИЗРАИЛЬ, Тегеран, ИРАН
09:37 24.06.2025
 
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ

Nour News: иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля до перемирия

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News.
"Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.
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