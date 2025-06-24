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Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ
Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:37+0300
2025-06-24T09:37+0300
2025-06-24T09:37+0300
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский ученый-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб во время атаки Израиля до перемирия с Ираном, сообщило агентство Nour News. "Мохаммад Реза Садики - учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром во время атаки Израиля до начала перемирия", - написало агентство, опубликовав его фотографию.
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Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ
Nour News: иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля до перемирия