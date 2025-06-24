https://1prime.ru/20250624/iran-858857505.html

Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем

Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем - 24.06.2025, ПРАЙМ

Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем

Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:45+0300

2025-06-24T16:45+0300

2025-06-24T16:45+0300

политика

общество

иран

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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем. "Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров", - сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.

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общество , иран, тегеран, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп