https://1prime.ru/20250624/iran-858857505.html
Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем
Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем - 24.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем
Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:45+0300
2025-06-24T16:45+0300
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем. "Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров", - сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
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общество , иран, тегеран, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп
Политика, Общество , ИРАН, Тегеран, США, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с Израилем
Президент Пезешкиан: Иран готов соблюдать перемирие, если Израиль не нарушит его
ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем.
"Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров", - сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
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