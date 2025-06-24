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Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня - 24.06.2025, ПРАЙМ
Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
Иран опровергает информацию о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:30+0300
2025-06-24T11:30+0300
2025-06-24T11:30+0300
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иран опровергает информацию о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. "Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны", - написал вещатель в своем Telegram-канале. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране.
https://1prime.ru/20250624/izrail-858835459.html
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иран, тегеран, израиль
Политика, ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ
Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
IRIB: Иран отрицает запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия
ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Иран опровергает информацию о запуске ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны", - написал вещатель в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране.
Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана