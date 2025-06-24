https://1prime.ru/20250624/izrail-858835459.html

Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана

Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ

Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:43+0300

2025-06-24T10:43+0300

2025-06-24T10:43+0300

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня. "Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250624/iran-858832592.html

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общество , иран, тель-авив, израиль