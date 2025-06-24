https://1prime.ru/20250624/izrail-858835459.html
Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана
Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ
Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:43+0300
2025-06-24T10:43+0300
2025-06-24T10:43+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня. "Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250624/iran-858832592.html
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общество , иран, тель-авив, израиль
Политика, Общество , ИРАН, Тель-Авив, ИЗРАИЛЬ
Израиль сообщил о новой ракетной атаке со стороны Ирана
Израиль зафиксировал новые пуски ракет из Ирана после объявления о перемирии
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.
"Некоторое время назад на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Население должно следовать инструкциям командования тыла", - говорится в сообщении.
Иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля, пишут СМИ