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Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия

Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия - 24.06.2025, ПРАЙМ

Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:08+0300

2025-06-24T11:08+0300

2025-06-24T11:14+0300

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израиль

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны. "Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня.Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану является "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры в иранской столице", также отмечается, что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.

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общество , иран, израиль