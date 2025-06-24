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Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия - 24.06.2025, ПРАЙМ
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия
Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:08+0300
2025-06-24T11:14+0300
политика
общество
иран
израиль
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны. "Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня.Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану является "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры в иранской столице", также отмечается, что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
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общество , иран, израиль
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ
11:08 24.06.2025 (обновлено: 11:14 24.06.2025)
 
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия

Министр обороны Израиля Кац дал указание нанести удары по целям в Тегеране

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны.
"Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня.
Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану является "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры в иранской столице", также отмечается, что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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