https://1prime.ru/20250624/izrail-858837347.html
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия - 24.06.2025, ПРАЙМ
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия
Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:08+0300
2025-06-24T11:08+0300
2025-06-24T11:14+0300
политика
общество
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны. "Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня.Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану является "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры в иранской столице", также отмечается, что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
https://1prime.ru/20250624/eslami-858835602.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f08d4bac8270e85f5f4d12b156f6be22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , иран, израиль
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Глава МО Израиля поручил решительно ответить на нарушение Ираном перемирия
Министр обороны Израиля Кац дал указание нанести удары по целям в Тегеране
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны.
"Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее гостелерадиокомпания Kan
сообщила о том, что Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня.
Утверждается, что целью новых ударов по Тегерану является "нейтрализация объектов режима и террористической инфраструктуры в иранской столице", также отмечается, что эти удары станут продолжением операций, проведенных накануне.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана, это произошло после того, как было объявлено о прекращении огня.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности