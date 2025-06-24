https://1prime.ru/20250624/izrail-858856389.html
Израиль откажется от дальнейших ударов по Ирану
Израиль откажется от дальнейших ударов по Ирану - 24.06.2025, ПРАЙМ
Израиль откажется от дальнейших ударов по Ирану
Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:28+0300
2025-06-24T16:28+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил во вторник офис израильского премьера. "По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, Израиль воздержалась от дальнейших ударов (по Ирану – ред.)", - говорится в сообщении. Офис Нетаньяху отмечает, что Израиль зафиксировал запуск трех ракет со стороны Ирана уже после вступления соглашения о прекращении огня. В ответ на это ВВС Израиля уничтожили радиолокационную систему вблизи Тегерана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Израиль откажется от дальнейших ударов по Ирану
Офис Нетаньяху: Израиль воздержался от дальнейших ударов по Ирану
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил во вторник офис израильского премьера.
"По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху, Израиль воздержалась от дальнейших ударов (по Ирану – ред.)", - говорится в сообщении.
Офис Нетаньяху отмечает, что Израиль зафиксировал запуск трех ракет со стороны Ирана уже после вступления соглашения о прекращении огня. В ответ на это ВВС Израиля уничтожили радиолокационную систему вблизи Тегерана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
СМИ: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Израилем и Ираном