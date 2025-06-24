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Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана
Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ
Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:25+0300
2025-06-24T14:25+0300
политика
финансы
иран
катар
сша
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента. "Катар решительно воспрепятствует любым шагам, которые могут осуществляться с этой базы (США в Катаре: Эль-Удейд) против дружественного и братского Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана. В свою очередь президент Ирана заверил эмира Катара, что удары Тегерана по базе США не означают начала противостояния с эмиратом, а также выразил надежду на встречу при первой возможности, поблагодарив Катар на фоне ирано-израильского перемирия за усилия по остановке боевых действий. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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финансы, иран, катар, сша, масуд пезешкиан
Политика, Финансы, ИРАН, КАТАР, США, Масуд Пезешкиан
14:25 24.06.2025
 
Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана

Эмир Катара: Доха не позволит США использовать базу в эмирате против Ирана

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© Фото : Unsplash/Kenny
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.
"Катар решительно воспрепятствует любым шагам, которые могут осуществляться с этой базы (США в Катаре: Эль-Удейд) против дружественного и братского Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.
В свою очередь президент Ирана заверил эмира Катара, что удары Тегерана по базе США не означают начала противостояния с эмиратом, а также выразил надежду на встречу при первой возможности, поблагодарив Катар на фоне ирано-израильского перемирия за усилия по остановке боевых действий.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре
Вчера, 23:39
 
ПолитикаФинансыИРАНКАТАРСШАМасуд Пезешкиан
 
 
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