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Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана

Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ

Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:25+0300

2025-06-24T14:25+0300

2025-06-24T14:25+0300

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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по телефону президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Доха не позволит Вашингтону использовать базу в эмирате против Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента. "Катар решительно воспрепятствует любым шагам, которые могут осуществляться с этой базы (США в Катаре: Эль-Удейд) против дружественного и братского Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана. В свою очередь президент Ирана заверил эмира Катара, что удары Тегерана по базе США не означают начала противостояния с эмиратом, а также выразил надежду на встречу при первой возможности, поблагодарив Катар на фоне ирано-израильского перемирия за усилия по остановке боевых действий. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

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финансы, иран, катар, сша, масуд пезешкиан