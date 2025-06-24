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Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине

Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине - 24.06.2025, ПРАЙМ

Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, заявил на... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:37+0300

2025-06-24T05:37+0300

2025-06-24T05:37+0300

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ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая Ху Хэпин. "Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет торжественное собрание, посвященное 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, включая военный парад", - заявил Ху Хэпин. Он также сообщил, что генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

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общество , мировая экономика, китай, пекин, кнр, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин