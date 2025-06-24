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Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине
Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине - 24.06.2025, ПРАЙМ
Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, заявил на... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:37+0300
2025-06-24T05:37+0300
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ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая Ху Хэпин.
"Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет торжественное собрание, посвященное 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, включая военный парад", - заявил Ху Хэпин.
Он также сообщил, что генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
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общество , мировая экономика, китай, пекин, кнр, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНР, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Китай 3 сентября проведет военный парад в Пекине
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 24 июн - ПРАЙМ. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая Ху Хэпин.
"Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине пройдет торжественное собрание, посвященное 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, включая военный парад", - заявил Ху Хэпин.
Он также сообщил, что генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.