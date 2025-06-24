https://1prime.ru/20250624/kostjuk-858825002.html
Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО
Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО - 24.06.2025, ПРАЙМ
Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО
Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора региона. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T04:54+0300
2025-06-24T04:54+0300
2025-06-24T04:54+0300
экономика
общество
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858825002.jpg?1750730098
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора региона.
"Сегодня подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора Еврейской автономной области. Благодарю президента и однопартийцев за оказанное доверие и поддержку. Но выбор главы региона - за жителями Еврейской автономной области. Судить им. По делам и результатам", - сообщила сама Костюк в Telegram-канале.
Как сообщила Костюк, важным приоритетом для нее остается улучшение жизни в ЕАО. В ближайшие месяцы запланированы работы по благоустройству, ремонту и подготовке к отопительному сезону. Ведется активное взаимодействие с федеральными структурами для привлечения инвестиций и реализации новых проектов.
Президент России Владимир Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владивосток, владимир путин
Экономика, Общество , Владивосток, Владимир Путин
Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО
Врио главы ЕАО Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора региона
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора региона.
"Сегодня подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора Еврейской автономной области. Благодарю президента и однопартийцев за оказанное доверие и поддержку. Но выбор главы региона - за жителями Еврейской автономной области. Судить им. По делам и результатам", - сообщила сама Костюк в Telegram-канале.
Как сообщила Костюк, важным приоритетом для нее остается улучшение жизни в ЕАО. В ближайшие месяцы запланированы работы по благоустройству, ремонту и подготовке к отопительному сезону. Ведется активное взаимодействие с федеральными структурами для привлечения инвестиций и реализации новых проектов.
Президент России Владимир Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области.