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Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО

Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО - 24.06.2025, ПРАЙМ

Костюк подала документы для выдвижения на выборах губернатора ЕАО

Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора региона. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T04:54+0300

2025-06-24T04:54+0300

2025-06-24T04:54+0300

экономика

общество

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - ПРАЙМ. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора региона. "Сегодня подала документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора Еврейской автономной области. Благодарю президента и однопартийцев за оказанное доверие и поддержку. Но выбор главы региона - за жителями Еврейской автономной области. Судить им. По делам и результатам", - сообщила сама Костюк в Telegram-канале. Как сообщила Костюк, важным приоритетом для нее остается улучшение жизни в ЕАО. В ближайшие месяцы запланированы работы по благоустройству, ремонту и подготовке к отопительному сезону. Ведется активное взаимодействие с федеральными структурами для привлечения инвестиций и реализации новых проектов. Президент России Владимир Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области.

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общество , владивосток, владимир путин