https://1prime.ru/20250624/lavrov--858840494.html
Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США
Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США - 24.06.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США
Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:44+0300
2025-06-24T11:44+0300
2025-06-24T11:44+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сегодня при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений. Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый", - сказал Лавров в выступлении на "Примаковских чтениях". Тем не менее, отметил министр, при настойчивости и ответственности каждой из сторон за судьбу мира диалог между странами может пойти на благо всему человечеству, в том числе для предотвращения кризисов наподобие тех, которые сейчас происходят в мире.
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россия, сша, рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Сергей Лавров
Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США
Лавров назвал процесс нормализации отношений между Россией и США непростым
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений. Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый", - сказал Лавров в выступлении на "Примаковских чтениях".
Тем не менее, отметил министр, при настойчивости и ответственности каждой из сторон за судьбу мира диалог между странами может пойти на благо всему человечеству, в том числе для предотвращения кризисов наподобие тех, которые сейчас происходят в мире.
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль