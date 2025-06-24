https://1prime.ru/20250624/lavrov--858840494.html

Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США

Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США - 24.06.2025, ПРАЙМ

Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США

Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:44+0300

2025-06-24T11:44+0300

2025-06-24T11:44+0300

политика

россия

сша

рф

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сегодня при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений. Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый", - сказал Лавров в выступлении на "Примаковских чтениях". Тем не менее, отметил министр, при настойчивости и ответственности каждой из сторон за судьбу мира диалог между странами может пойти на благо всему человечеству, в том числе для предотвращения кризисов наподобие тех, которые сейчас происходят в мире.

https://1prime.ru/20250624/lavrov-858839570.html

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россия, сша, рф, сергей лавров