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Лавров 24-25 июня посетит Туркмению
Лавров 24-25 июня посетит Туркмению - 24.06.2025, ПРАЙМ
Лавров 24-25 июня посетит Туркмению
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркменистан, у него состоятся переговоры с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T00:20+0300
2025-06-24T00:20+0300
2025-06-24T00:20+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркменистан, у него состоятся переговоры с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.
Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня и ситуации в мире, а также взаимодействия двух стран в рамках многосторонних форматов.
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года) и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 10 июня 2022 года.
В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов.
Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран.
В настоящее время в Туркмении функционируют порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала. Среди них представительства и филиалы таких крупных российских компаний, как ПАО "Татнефть", ПАО "Камаз", АО "ПО Возрождение", ПАО "Газпром", ПАО "ТМК" и др.
Особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают над развитием восточной хорды Международного транспортного коридора "Север-Юг". Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных, импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками.
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТРЕК
Более 47 тысяч студентов из Туркмении проходят обучение в российских вузах. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова и Ростова-на-Дону.
С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина. В ней работает 72 учителя. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам. На завершающем этапе находятся согласовательные процедуры, необходимые для постройки нового корпуса школы для учащихся младших классов. Его строительство начнется в 2025 году.
В Ашхабаде функционирует "Русский дом". В декабре 2024 года был открыт центр дополнительного образования, который действует в рамках проекта.
Между Россией и Туркменией действует визовый режим. На 1 декабря 2024 года было выдано свыше 109 тысяч виз, из которых 30,5 тысячи – учебные, 58 тысяч – туристические. Эти цифры на 50% превышают результаты аналогичного периода 2023 года, а по количеству выданных туристических виз рост составил более чем 60%.
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в 2025 году приезжал в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В 2024 году Бердымухамедов также принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Участником войны был и прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы Туркмении был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН
В качестве основополагающего принципа внешней политики провозглашен постоянный нейтралитет, закрепленный специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Следуя статусу постоянного нейтралитета, Туркменистан воздерживается от участия в международных союзах и организациях с коллективной ответственностью.
Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин заявлял, что Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу. Он отмечал, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога.
В 2005 году Туркменистан заявил о своем ассоциированном членстве в СНГ и решении развивать отношения с членами содружества на двусторонней основе. В 2018 году Ашхабад выступал сопредседателем СНГ, а в 2019 году исполнял функции председателя.
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мировая экономика, россия, туркмения, ашхабад, москва, сердар бердымухамедов, сергей лавров, мария захарова, мид, снг, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, МОСКВА, Сердар Бердымухамедов, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД, СНГ, МИД РФ
Лавров 24-25 июня посетит Туркмению
Глава МИД России Лавров 24-25 июня посетит Туркмению
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркменистан, у него состоятся переговоры с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.
Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня и ситуации в мире, а также взаимодействия двух стран в рамках многосторонних форматов.
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года) и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 10 июня 2022 года.
В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов.
Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран.
В настоящее время в Туркмении функционируют порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала. Среди них представительства и филиалы таких крупных российских компаний, как ПАО "Татнефть", ПАО "Камаз", АО "ПО Возрождение", ПАО "Газпром", ПАО "ТМК" и др.
Особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают над развитием восточной хорды Международного транспортного коридора "Север-Юг". Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных, импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками.
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТРЕК
Более 47 тысяч студентов из Туркмении проходят обучение в российских вузах. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова и Ростова-на-Дону.
С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина. В ней работает 72 учителя. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам. На завершающем этапе находятся согласовательные процедуры, необходимые для постройки нового корпуса школы для учащихся младших классов. Его строительство начнется в 2025 году.
В Ашхабаде функционирует "Русский дом". В декабре 2024 года был открыт центр дополнительного образования, который действует в рамках проекта.
Между Россией и Туркменией действует визовый режим. На 1 декабря 2024 года было выдано свыше 109 тысяч виз, из которых 30,5 тысячи – учебные, 58 тысяч – туристические. Эти цифры на 50% превышают результаты аналогичного периода 2023 года, а по количеству выданных туристических виз рост составил более чем 60%.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в 2025 году приезжал в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В 2024 году Бердымухамедов также принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Участником войны был и прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы Туркмении был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.
В качестве основополагающего принципа внешней политики провозглашен постоянный нейтралитет, закрепленный специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Следуя статусу постоянного нейтралитета, Туркменистан воздерживается от участия в международных союзах и организациях с коллективной ответственностью.
Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин заявлял, что Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу. Он отмечал, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога.
В 2005 году Туркменистан заявил о своем ассоциированном членстве в СНГ и решении развивать отношения с членами содружества на двусторонней основе. В 2018 году Ашхабад выступал сопредседателем СНГ, а в 2019 году исполнял функции председателя.