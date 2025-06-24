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Лавров 24-25 июня посетит Туркмению

Лавров 24-25 июня посетит Туркмению - 24.06.2025, ПРАЙМ

Лавров 24-25 июня посетит Туркмению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркменистан, у него состоятся переговоры с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T00:20+0300

2025-06-24T00:20+0300

2025-06-24T00:20+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24-25 июня посетит Туркменистан, у него состоятся переговоры с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым. Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях, развитие отношений двух стран, в том числе сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня и ситуации в мире, а также взаимодействия двух стран в рамках многосторонних форматов. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года) и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 10 июня 2022 года. В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов. Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран. В настоящее время в Туркмении функционируют порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала. Среди них представительства и филиалы таких крупных российских компаний, как ПАО "Татнефть", ПАО "Камаз", АО "ПО Возрождение", ПАО "Газпром", ПАО "ТМК" и др. Особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают над развитием восточной хорды Международного транспортного коридора "Север-Юг". Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных, импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТРЕК Более 47 тысяч студентов из Туркмении проходят обучение в российских вузах. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова и Ростова-на-Дону. С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина. В ней работает 72 учителя. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам. На завершающем этапе находятся согласовательные процедуры, необходимые для постройки нового корпуса школы для учащихся младших классов. Его строительство начнется в 2025 году. В Ашхабаде функционирует "Русский дом". В декабре 2024 года был открыт центр дополнительного образования, который действует в рамках проекта. Между Россией и Туркменией действует визовый режим. На 1 декабря 2024 года было выдано свыше 109 тысяч виз, из которых 30,5 тысячи – учебные, 58 тысяч – туристические. Эти цифры на 50% превышают результаты аналогичного периода 2023 года, а по количеству выданных туристических виз рост составил более чем 60%. ОБЩАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в 2025 году приезжал в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В 2024 году Бердымухамедов также принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в качестве почетного гостя. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Участником войны был и прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы Туркмении был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН В качестве основополагающего принципа внешней политики провозглашен постоянный нейтралитет, закрепленный специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Следуя статусу постоянного нейтралитета, Туркменистан воздерживается от участия в международных союзах и организациях с коллективной ответственностью. Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин заявлял, что Россия с большим уважением относится к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу. Он отмечал, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте совместной истории, уважительного и взаимовыгодного диалога. В 2005 году Туркменистан заявил о своем ассоциированном членстве в СНГ и решении развивать отношения с членами содружества на двусторонней основе. В 2018 году Ашхабад выступал сопредседателем СНГ, а в 2019 году исполнял функции председателя.

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