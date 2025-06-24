https://1prime.ru/20250624/lavrov-858839570.html

Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль

Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:30+0300

2025-06-24T11:30+0300

2025-06-24T11:30+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. "Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.

https://1prime.ru/20250624/eslami-858835602.html

иран

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россия, иран, израиль, сергей лавров, мид рф, имэмо, ран