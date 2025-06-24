https://1prime.ru/20250624/lavrov-858839570.html
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:30+0300
2025-06-24T11:30+0300
2025-06-24T11:30+0300
россия
иран
израиль
сергей лавров
мид рф
имэмо
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_0eef9db21cc73f113d4eebf68300418b.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. "Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
https://1prime.ru/20250624/eslami-858835602.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, израиль, сергей лавров, мид рф, имэмо, ран
РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, МИД РФ, ИМЭМО, РАН
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль
Лавров: не было предъявлено ни единого факта, что Иран готовил нападение на Израиль
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль.
"Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности