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Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль - 24.06.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:30+0300
2025-06-24T11:30+0300
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. "Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
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россия, иран, израиль, сергей лавров, мид рф, имэмо, ран
РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, МИД РФ, ИМЭМО, РАН
11:30 24.06.2025
 
Лавров прокомментировал сообщения о подготовке Ираном нападения на Израиль

Лавров: не было предъявлено ни единого факта, что Иран готовил нападение на Израиль

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль.
"Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности
10:45
 
РОССИЯИРАНИЗРАИЛЬСергей ЛавровМИД РФИМЭМОРАН
 
 
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