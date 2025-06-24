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Россия не будет навязываться в посредники по Ирану и Израилю, заявил Лавров
Россия не будет навязываться в посредники по Ирану и Израилю, заявил Лавров - 24.06.2025, ПРАЙМ
Россия не будет навязываться в посредники по Ирану и Израилю, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:53+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники. "Вчера президент повторил, что мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом", - сказал министр, выступая в ходе Примаковских чтений в ИМЭМО РАН.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, МИД РФ, ИМЭМО, РАН
Россия не будет навязываться в посредники по Ирану и Израилю, заявил Лавров
Лавров: Россия готова участвовать в решении ближневосточного конфликта, но без навязывания