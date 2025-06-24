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Лавров отметил долю вины европейцев в атаках США на Иран

Лавров отметил долю вины европейцев в атаках США на Иран - 24.06.2025, ПРАЙМ

Лавров отметил долю вины европейцев в атаках США на Иран

Доля вины европейцев за атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты присутствует, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:58+0300

2025-06-24T11:58+0300

2025-06-24T11:58+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доля вины европейцев за атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты присутствует, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я думаю, что доля вины европейцев в том, что это случилось, что атаки такие были реализованы, она, конечно, присутствует", - сказал Лавров на "Примаковских чтениях", говоря об атаках США и Израиля на иранские ядерные объекты. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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россия, мировая экономика, иран, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, магатэ