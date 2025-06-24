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Запад "вымаливает" перемирие для Украины, заявил Лавров

Запад "вымаливает" перемирие для Украины, заявил Лавров - 24.06.2025, ПРАЙМ

Запад "вымаливает" перемирие для Украины, заявил Лавров

Западные лидеры "вымаливают" перемирие без предварительных условий для Украины, отойдя от своих ранних заявлениях о необходимости "стратегического поражения"... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:44+0300

2025-06-24T12:44+0300

2025-06-24T12:44+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Западные лидеры "вымаливают" перемирие без предварительных условий для Украины, отойдя от своих ранних заявлениях о необходимости "стратегического поражения" России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В отличие от нас, подходы западных так называемых лидеров постоянно видоизменяются и отражают провал всех их первоначальных замыслов. Помните, как все начиналось? "России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя". Кричали просто до истерики. Через какое-то время лозунг сменился, и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине. А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения". Как отметил министр, западное требование перемирия - это ровно то, от чего Владимир Зеленский ранее категорически отказывался. При этом, подчеркивает Лавров, фиаско западной стратегии и тактики на Украине очевидно, однако Европа "по-прежнему старается". В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.

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россия, украина, европа, сергей лавров, мария захарова, владимир зеленский, нато