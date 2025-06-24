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Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине
Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине - 24.06.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине
Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем, заявил глава МИД России... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:21+0300
2025-06-24T13:21+0300
политика
россия
иран
сша
ближний восток
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Просто уповать на то, что вот сейчас они завязнут на Ближнем Востоке и нам будет легче - не зависят наши действия от такого рода построений и умозаключений, но то, что ближневосточная проблема, она реальна, а не создана искусственно - это факт", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения". Как отметил министр, некоторые эксперты действительно полагают, что более глубокое вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке приведет к все большему "разочарованию" президента США Дональда Трампа во Владимире Зеленском. В то же время Лавров подчеркнул, что для России подобные расчеты не имеют особого значения. "У них есть есть такая пословица, у американцев, что невозможно идти и жевать жвачку. Если эту пословицу применить, то, наверное, этот менталитет будет как-то реализовываться в данной ситуации. Но для нас это не имеет никакого особого значения", - отметил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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россия, иран, сша, ближний восток, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров
13:21 24.06.2025
 
Лавров рассказал, от чего зависят действия России на Украине

Лавров: действия России не зависят от того, завязнут ли США на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Просто уповать на то, что вот сейчас они завязнут на Ближнем Востоке и нам будет легче - не зависят наши действия от такого рода построений и умозаключений, но то, что ближневосточная проблема, она реальна, а не создана искусственно - это факт", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Как отметил министр, некоторые эксперты действительно полагают, что более глубокое вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке приведет к все большему "разочарованию" президента США Дональда Трампа во Владимире Зеленском. В то же время Лавров подчеркнул, что для России подобные расчеты не имеют особого значения.
"У них есть есть такая пословица, у американцев, что невозможно идти и жевать жвачку. Если эту пословицу применить, то, наверное, этот менталитет будет как-то реализовываться в данной ситуации. Но для нас это не имеет никакого особого значения", - отметил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
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12:44
 
ПолитикаРОССИЯИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСергей Лавров
 
 
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