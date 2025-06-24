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Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ
Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ
Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:49+0300
2025-06-24T16:49+0300
2025-06-24T16:49+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Строительство ограждения на контрольно-пропускном пункте "Вартиус" в Кухмо завершено. Этот участок 200-километрового ограждения стал вторым по счету", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа будут готовы к концу года. Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ЕС
Финляндия завершила строительство второго участка забора на границе с РФ
Yle: строительство второго участка забора на границе Финляндии с Россией завершено
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Строительство ограждения на контрольно-пропускном пункте "Вартиус" в Кухмо завершено. Этот участок 200-километрового ограждения стал вторым по счету", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа будут готовы к концу года.
Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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