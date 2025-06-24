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ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК - 24.06.2025, ПРАЙМ
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ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК - 24.06.2025, ПРАЙМ
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК
Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T04:30+0300
2025-06-24T04:30+0300
общество
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ЛУГАНСК, 24 июн - ПРАЙМ. Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "В полномочия мои по закону именно фиксация преступлений (ВСУ против мирных жителей - ред.) в данный момент не входит. Хотя считаю, что есть статья в законе о деятельности уполномоченного, которая предписывает мне реагировать даже на самостоятельное выявление грубого и массового нарушения прав человека, коим я считаю совершенные военно-политическим режимом Украины преступления против наших жителей", - рассказала Сорока. Она уточнила, что команда омбудсмена собирает информацию через муниципальные округа и местные администрации, в том числе прифронтовых районов. "Мы работаем в ходе приемов с людьми, которые пострадали - потеряли свое жилье, или был нанесен вред их здоровью.... Всё это мы фиксируем, всё это мы систематизируем в таблице и, соответственно, каждый месяц мы передаем эту информацию и в ООН и в МККК", - пояснила омбудсмен. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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общество , киев, лнр, украина, владимир путин, оон, мккк, всу
Общество , Экономика, Киев, ЛНР, УКРАИНА, Владимир Путин, ООН, МККК, ВСУ
04:30 24.06.2025
 
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК

Омбудсмен ЛНР Сорока: республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН

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ЛУГАНСК, 24 июн - ПРАЙМ. Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"В полномочия мои по закону именно фиксация преступлений (ВСУ против мирных жителей - ред.) в данный момент не входит. Хотя считаю, что есть статья в законе о деятельности уполномоченного, которая предписывает мне реагировать даже на самостоятельное выявление грубого и массового нарушения прав человека, коим я считаю совершенные военно-политическим режимом Украины преступления против наших жителей", - рассказала Сорока.
Она уточнила, что команда омбудсмена собирает информацию через муниципальные округа и местные администрации, в том числе прифронтовых районов.
"Мы работаем в ходе приемов с людьми, которые пострадали - потеряли свое жилье, или был нанесен вред их здоровью.... Всё это мы фиксируем, всё это мы систематизируем в таблице и, соответственно, каждый месяц мы передаем эту информацию и в ООН и в МККК", - пояснила омбудсмен.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ЭкономикаОбществоКиевЛНРУКРАИНАВладимир ПутинООНМКККВСУ
 
 
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