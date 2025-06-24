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Глава МИД Мали надеется на укрепление экономических отношений с Россией - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава МИД Мали надеется на укрепление экономических отношений с Россией
Глава МИД Мали надеется на укрепление экономических отношений с Россией - 24.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Мали надеется на укрепление экономических отношений с Россией
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп надеется на укрепление экономического сотрудничества с Россией после завершившегося... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:51+0300
2025-06-24T12:51+0300
экономика
россия
мали
владимир путин
мид
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп надеется на укрепление экономического сотрудничества с Россией после завершившегося накануне визита президента переходного периода Мали Ассими Гоитой в Москву, об этом он заявил малийскому телеканалу ORTM1. "Остается задача совместной работы по укреплению экономических отношений в нескольких областях: сельское хозяйство, энергетика, связь, цифровая экономика, которая также является важной областью, и горнодобывающая промышленность", - заявил глава МИД. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами. "После встречи они (президенты) договорились работать над тем, чтобы экономические отношения между нашими двумя странами могли быть подняты до уровня очень близких отношений, которые существуют в сфере безопасности", - отметил он. Также глава МИД Мали подчеркнул, что президент Гоита посетил в Москву в качестве президента Конфедерации государств Сахеля, с которой Россия установила тесное партнерство.
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россия, мали, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, МАЛИ, Владимир Путин, МИД
12:51 24.06.2025
 
Глава МИД Мали надеется на укрепление экономических отношений с Россией

Глава МИД Мали Диоп надеется на укрепление экономического сотрудничества с РФ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп надеется на укрепление экономического сотрудничества с Россией после завершившегося накануне визита президента переходного периода Мали Ассими Гоитой в Москву, об этом он заявил малийскому телеканалу ORTM1.
"Остается задача совместной работы по укреплению экономических отношений в нескольких областях: сельское хозяйство, энергетика, связь, цифровая экономика, которая также является важной областью, и горнодобывающая промышленность", - заявил глава МИД.
В понедельник в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами.
"После встречи они (президенты) договорились работать над тем, чтобы экономические отношения между нашими двумя странами могли быть подняты до уровня очень близких отношений, которые существуют в сфере безопасности", - отметил он.
Также глава МИД Мали подчеркнул, что президент Гоита посетил в Москву в качестве президента Конфедерации государств Сахеля, с которой Россия установила тесное партнерство.
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