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Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций закрылся снижением - 24.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T19:06+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 июня