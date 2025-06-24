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Медь дорожает на новостях о перемирии между Израилем и Ираном

Медь дорожает на новостях о перемирии между Израилем и Ираном - 24.06.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на новостях о перемирии между Израилем и Ираном

Стоимость меди в понедельник растет более чем на 1% на новостях о перемирии между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:40+0300

2025-06-24T09:40+0300

2025-06-24T09:40+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет более чем на 1% на новостях о перемирии между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.37 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,13%, до 4,9045 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,35%, до 9 667,5 доллара, стоимость алюминия - поднялась на 1,53%, до 2 588,5 доллара, цинка - снизилась на 2,15%, до 2 687 долларов. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.

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