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Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России - 24.06.2025, ПРАЙМ
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ​. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:08+0300
2025-06-24T14:08+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ​. Немецкий канцлер заявил, что на предстоящем Европейском совете в Брюсселе планируется запустить 18-й пакет санкций против России. "На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути",- заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО. Трансляция велась на сайте бундестага. Ранее на полях саммита G7 в Канаде американский президент Дональд Трамп, комментируя отказ вводить санкции против России, заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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сша, москва, дональд трамп, фридрих мерц, кая каллас, ес, нато, мид
Политика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кая Каллас, ЕС, НАТО, МИД
14:08 24.06.2025
 
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России

Канцлер ФРГ Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ​.
Немецкий канцлер заявил, что на предстоящем Европейском совете в Брюсселе планируется запустить 18-й пакет санкций против России.
"На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути",- заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО.
Трансляция велась на сайте бундестага.
Ранее на полях саммита G7 в Канаде американский президент Дональд Трамп, комментируя отказ вводить санкции против России, заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья
13:39
 
ПолитикаСШАМОСКВАДональд ТрампФридрих МерцКая КалласЕСНАТОМИД
 
 
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