https://1prime.ru/20250624/merts-858848604.html
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России - 24.06.2025, ПРАЙМ
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:08+0300
2025-06-24T14:08+0300
2025-06-24T14:08+0300
политика
сша
москва
дональд трамп
фридрих мерц
кая каллас
ес
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ. Немецкий канцлер заявил, что на предстоящем Европейском совете в Брюсселе планируется запустить 18-й пакет санкций против России. "На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути",- заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО. Трансляция велась на сайте бундестага. Ранее на полях саммита G7 в Канаде американский президент Дональд Трамп, комментируя отказ вводить санкции против России, заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250624/sanktsii-858847529.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, дональд трамп, фридрих мерц, кая каллас, ес, нато, мид
Политика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кая Каллас, ЕС, НАТО, МИД
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
Канцлер ФРГ Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что США пойдут по пути усиления санкций в отношении РФ.
Немецкий канцлер заявил, что на предстоящем Европейском совете в Брюсселе планируется запустить 18-й пакет санкций против России.
"На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути",- заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО.
Трансляция велась на сайте бундестага.
Ранее на полях саммита G7 в Канаде американский президент Дональд Трамп, комментируя отказ вводить санкции против России, заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья