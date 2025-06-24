https://1prime.ru/20250624/minfin--858860050.html
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году - 24.06.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году, номинированных в долларах, на сумму 12,5 миллиарда рублей,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T17:41+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году, номинированных в долларах, на сумму 12,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 12,5 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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Экономика, Финансы, Рынок, РФ, США, Минфин, НРД
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин выплатил в рублях купон по выпуску евробондов на 12,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году, номинированных в долларах, на сумму 12,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 12,5 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков