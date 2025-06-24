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СМИ выяснили жуткий план стран Прибалтики и Польши на границе с Россией

СМИ выяснили жуткий план стран Прибалтики и Польши на границе с Россией - 24.06.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили жуткий план стран Прибалтики и Польши на границе с Россией

Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:54+0300

2025-06-24T15:54+0300

2025-06-24T16:04+0300

финляндия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Британская газета Telegraph назвала готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин стремлением создать "новый железный занавес" на границе с Россией. Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции 19 июня. До этого выход из своих стран из конвенции одобрили законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы. В мае соответствующие законопроекты передал в парламент кабинет министров Польши. "От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ - ред.) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин", - говорится в материале издания. Как пишет газета, военные уже определяют, "какие из просторов европейских лесов и озер будут усеяны" минами. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250525/pribaltika-857820753.html

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финляндия, польша, москва, нато