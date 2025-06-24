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России нужно больше научных решений, заявил Мишустин - 24.06.2025, ПРАЙМ
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России нужно больше научных решений, заявил Мишустин
России нужно больше научных решений, заявил Мишустин - 24.06.2025, ПРАЙМ
России нужно больше научных решений, заявил Мишустин
России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:59+0300
2025-06-24T14:59+0300
технологии
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки". На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки. "Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
14:59 24.06.2025
 
России нужно больше научных решений, заявил Мишустин

Мишустин: России нужно больше новых практически ориентированных научных решений

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки".
На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки.
"Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 16:16
 
ТехнологииРОССИЯМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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