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Молдавия не продлит договор о культурном сотрудничестве с Россией

Молдавия не продлит договор о культурном сотрудничестве с Россией - 24.06.2025, ПРАЙМ

Молдавия не продлит договор о культурном сотрудничестве с Россией

Министерство иностранных дел Молдавии не будет продлевать заключенный в 1998 году договор об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, заявил глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:42+0300

2025-06-24T10:42+0300

2025-06-24T10:42+0300

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КИШИНЕВ, 24 июн - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Молдавии не будет продлевать заключенный в 1998 году договор об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, заявил глава молдавского МИД Михаил Попшой. Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, отметив, что законодательная инициатива правящей партии "Действие и солидарность" направлена в парламент. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. "Договор об обмене и сотрудничестве в сфере культуры с Россией, подписанный в 1998 году, не подразумевает денонсации в одностороннем порядке. Мы можем лишь не продлить договор. И мы уже прямо изъявили об этом российской стороне", — сказал Попшой в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что решение уже принято окончательно. "Это уже решено и хотелось бы, конечно, как и всем гражданам, которые поддерживают это решение, сделать это быстрее. Но мы вынуждены уважать себя и международное право. Процесс начат и процесс будет завершен", — отметил министр. При этом Попшой не смог точно назвать дату истечения срока действия соглашения. "Через пару месяцев или через полгода, не помню точно, но в обозримом будущем, кажется, максимум год", — уточнил он. Министр подчеркнул, что Молдавия продолжает ценить русский язык и российскую культуру. "Мы ценим русский язык и российскую культуру, те хорошие вещи, которые были в нашей истории", — заявил глава МИД. Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома, действующего 16 лет, вызвало резкую критику со стороны общественной организации, объединяющей граждан разных национальностей, связанных интересом к русской культуре. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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россия, молдавия, майя санду, дмитрий песков, мид