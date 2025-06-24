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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 24.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:46+0300

2025-06-24T10:46+0300

2025-06-24T10:46+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.38 мск снижался на 1,33% относительно предыдущего закрытия, до 2 723 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,28%, до 68,21 доллара за баррель. Немногим ранее его стоимость опускалась ниже 67 долларов за баррель, впервые с 11 июня. В частности, сильно дешевеют акции "Русснефти" (-3,45%), "Роснефти" (-2,64%), префы "Транснефти" (-1,43%), обыкновенные акции "Лукойла" (-1,43%), "Полюса" (-1,27%). В то же время дорожают акции "СПБ Биржи" (+2,19%), "Аэрофлота" (+2,09%), префы "Мечела" (+1,26%), обыкновенные акции "Эн+ Груп" (+0,97%), ДВМП (+0,84%). В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. Однако армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около 10.30 мск сообщила о том, что зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана уже после того, как было объявлено о прекращении огня. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию нисходящего движения, которое будет вызвано фиксацией прибыли в нефтяных бумагах на фоне коррекции цен на "черное золото". Участники перешли к ожиданиям дальнейшего ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в связи с чем можно наблюдать нисходящее движение в нефти и золоте, что будет оказывать давление на акции сырьевых эмитентов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах. Основным поводом может стать дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне деэскалации на Ближнем Востоке, отступила в район 67 долларов за баррель (данная динамика может продолжиться - ожидаем возвращения нефти марки Brent в диапазон 60-65 долларов, который, на наш взгляд, оправдан с точки зрения баланса спроса и предложения)", - соглашается Богдан Зварич из ПСБ. На таком фоне индекс Мосбиржи сегодня продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов, при этом до конца недели видны риски достижения рынком майских минимумов, считает эксперт.

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рынок, торги, акции, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп