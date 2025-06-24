Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/mts-858852957.html
МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию
МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию - 24.06.2025, ПРАЙМ
МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию
МТС не рассматривала в этом году увеличение суммы дивидендов выше гарантированных 35 рублей на акцию, поскольку из-за высоких процентных ставок достаточно много | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:17+0300
2025-06-24T15:17+0300
экономика
рынок
россия
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/80/778428056_0:73:3379:1974_1920x0_80_0_0_e6e23e0ccdec6b3c0823cdeb61ed15a4.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. МТС не рассматривала в этом году увеличение суммы дивидендов выше гарантированных 35 рублей на акцию, поскольку из-за высоких процентных ставок достаточно много средств уходит на обслуживание долга, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин. "Поскольку мы своей дивидендной политики всегда придерживались и планируем придерживаться в следующем году - меньше 35 рублей на акцию мы не рассматриваем для себя возможности заплатить. … Сейчас, когда денежная политика жесткая и она заставляет нас достаточно много платить за обслуживание долга, мы выплачиваем дивиденды ровно на том уровне, который гарантировали нашим акционерам. Возможность повысить в этом году мы для себя не рассматривали", - сказал Катунин в рамках годового общего собрания акционеров. Летом 2024 года компания приняла дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ближайшие три года. В мае совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию.
https://1prime.ru/20250623/prilozhenie-858801761.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/80/778428056_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_0c92c47c59007557471997aab7720b19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, мтс
Экономика, Рынок, РОССИЯ, МТС
15:17 24.06.2025
 
МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию

МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию из-за высоких ставок

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк#Работа офиса МТС в Москве
#Работа офиса МТС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. МТС не рассматривала в этом году увеличение суммы дивидендов выше гарантированных 35 рублей на акцию, поскольку из-за высоких процентных ставок достаточно много средств уходит на обслуживание долга, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин.
"Поскольку мы своей дивидендной политики всегда придерживались и планируем придерживаться в следующем году - меньше 35 рублей на акцию мы не рассматриваем для себя возможности заплатить. … Сейчас, когда денежная политика жесткая и она заставляет нас достаточно много платить за обслуживание долга, мы выплачиваем дивиденды ровно на том уровне, который гарантировали нашим акционерам. Возможность повысить в этом году мы для себя не рассматривали", - сказал Катунин в рамках годового общего собрания акционеров.
Летом 2024 года компания приняла дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ближайшие три года.
В мае совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store
Вчера, 12:30
 
ЭкономикаРынокРОССИЯМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала