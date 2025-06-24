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МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию

МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию - 24.06.2025, ПРАЙМ

МТС пока не может платить дивиденды выше 35 рублей на акцию

МТС не рассматривала в этом году увеличение суммы дивидендов выше гарантированных 35 рублей на акцию, поскольку из-за высоких процентных ставок достаточно много | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:17+0300

2025-06-24T15:17+0300

2025-06-24T15:17+0300

экономика

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мтс

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. МТС не рассматривала в этом году увеличение суммы дивидендов выше гарантированных 35 рублей на акцию, поскольку из-за высоких процентных ставок достаточно много средств уходит на обслуживание долга, заявил вице-президент компании по финансам Алексей Катунин. "Поскольку мы своей дивидендной политики всегда придерживались и планируем придерживаться в следующем году - меньше 35 рублей на акцию мы не рассматриваем для себя возможности заплатить. … Сейчас, когда денежная политика жесткая и она заставляет нас достаточно много платить за обслуживание долга, мы выплачиваем дивиденды ровно на том уровне, который гарантировали нашим акционерам. Возможность повысить в этом году мы для себя не рассматривали", - сказал Катунин в рамках годового общего собрания акционеров. Летом 2024 года компания приняла дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ближайшие три года. В мае совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию.

https://1prime.ru/20250623/prilozhenie-858801761.html

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рынок, россия, мтс