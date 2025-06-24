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МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет - 24.06.2025, ПРАЙМ
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МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет
МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет - 24.06.2025, ПРАЙМ
МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет
МТС рассчитывает, что реальное предоставление услуг 5G в России произойдет не раньше, чем через пару лет, оператор ждет выделения частот от регулятора,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:29+0300
2025-06-24T16:29+0300
технологии
бизнес
мтс
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. МТС рассчитывает, что реальное предоставление услуг 5G в России произойдет не раньше, чем через пару лет, оператор ждет выделения частот от регулятора, рассказала гендиректор компании Инесса Галактионова в рамках годового общего собрания акционеров. "Мы рассчитываем, что реальное предоставление услуг 5G произойдет не ранее, чем через пару лет. Как вы знаете, основная задача - это получение частот, которые на данный момент не выделены", - добавила она. "С точки зрения технологий и наличия оборудования мы будем готовы. Сейчас остается задача от регулятора выделить частоты", - пояснила Галактионова. Она заверила, что при наличии частот компания достаточно активно и быстро сможет разворачивать покрытие, и это не будет требовать таких же колоссальных затрат, как требовалось при строительстве сети 4G. По ее мнению, наличие сети 5G в перспективе от двух и более лет будет сказываться положительно на росте выручки. В свою очередь вице-президент по финансам Алексей Катунин отметил, что компания надеется удержать двузначные темпы роста выручки по итогам 2025 года. Выручка группы по МСФО в 2024 году выросла на 16,1% - до 703,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 10,1% - до 49 миллиардов рублей.
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технологии, бизнес, мтс
Технологии, Бизнес, МТС
16:29 24.06.2025
 
МТС ожидает выделения частот для 5G в России через пару лет

МТС: реальное предоставление услуг 5G в России произойдет не раньше, чем через пару лет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. МТС рассчитывает, что реальное предоставление услуг 5G в России произойдет не раньше, чем через пару лет, оператор ждет выделения частот от регулятора, рассказала гендиректор компании Инесса Галактионова в рамках годового общего собрания акционеров.
"Мы рассчитываем, что реальное предоставление услуг 5G произойдет не ранее, чем через пару лет. Как вы знаете, основная задача - это получение частот, которые на данный момент не выделены", - добавила она.
"С точки зрения технологий и наличия оборудования мы будем готовы. Сейчас остается задача от регулятора выделить частоты", - пояснила Галактионова.
Она заверила, что при наличии частот компания достаточно активно и быстро сможет разворачивать покрытие, и это не будет требовать таких же колоссальных затрат, как требовалось при строительстве сети 4G.
По ее мнению, наличие сети 5G в перспективе от двух и более лет будет сказываться положительно на росте выручки. В свою очередь вице-президент по финансам Алексей Катунин отметил, что компания надеется удержать двузначные темпы роста выручки по итогам 2025 года.
Выручка группы по МСФО в 2024 году выросла на 16,1% - до 703,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 10,1% - до 49 миллиардов рублей.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2024 года
15:32
 
ТехнологииБизнесМТС
 
 
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