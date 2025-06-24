https://1prime.ru/20250624/mvd-858840014.html

В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах

В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах - 24.06.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах

Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:39+0300

2025-06-24T11:39+0300

2025-06-24T11:39+0300

мошенничество

технологии

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали биографии в онлайн-энциклопедиях, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сложные многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки. Чаще всего злоумышленники анализируют данные из утечек и социальных сетей, но могут использоваться и данные онлайн-энциклопедий, и даже базы данных научных публикаций", - говорится в сообщении. Для выбора и последующей подготовки атак на высокостатусных жертв аферисты используют статьи об известных людях в онлайн-энциклопедиях, изучают биографии ученых, профессоров и изобретателей, чьи достижения подробно описаны. "Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность", - пояснили в ведомстве. Отмечается, что в подобных аферах мошенники часто используют вариации схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек, например, "мэр города". "Для защиты своих близких рекомендуем разъяснить им простой факт – статус, заслуги и достижения не защищают от звонка из иностранного колл-центра, а только сильнее мотивируют преступника. Обязательно обсуждайте риски и способы защиты со своими родственниками старшего поколения", - заключили правоохранители.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, мвд