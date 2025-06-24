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В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах
В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах - 24.06.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах
Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:39+0300
2025-06-24T11:39+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали биографии в онлайн-энциклопедиях, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сложные многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки. Чаще всего злоумышленники анализируют данные из утечек и социальных сетей, но могут использоваться и данные онлайн-энциклопедий, и даже базы данных научных публикаций", - говорится в сообщении. Для выбора и последующей подготовки атак на высокостатусных жертв аферисты используют статьи об известных людях в онлайн-энциклопедиях, изучают биографии ученых, профессоров и изобретателей, чьи достижения подробно описаны. "Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность", - пояснили в ведомстве. Отмечается, что в подобных аферах мошенники часто используют вариации схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек, например, "мэр города". "Для защиты своих близких рекомендуем разъяснить им простой факт – статус, заслуги и достижения не защищают от звонка из иностранного колл-центра, а только сильнее мотивируют преступника. Обязательно обсуждайте риски и способы защиты со своими родственниками старшего поколения", - заключили правоохранители.
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технологии, общество , россия, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
11:39 24.06.2025
 
В МВД рассказали о многоэтапных мошеннических схемах

МВД: многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с детальной подготовки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали биографии в онлайн-энциклопедиях, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сложные многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки. Чаще всего злоумышленники анализируют данные из утечек и социальных сетей, но могут использоваться и данные онлайн-энциклопедий, и даже базы данных научных публикаций", - говорится в сообщении.
Для выбора и последующей подготовки атак на высокостатусных жертв аферисты используют статьи об известных людях в онлайн-энциклопедиях, изучают биографии ученых, профессоров и изобретателей, чьи достижения подробно описаны.
"Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в подобных аферах мошенники часто используют вариации схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек, например, "мэр города".
"Для защиты своих близких рекомендуем разъяснить им простой факт – статус, заслуги и достижения не защищают от звонка из иностранного колл-центра, а только сильнее мотивируют преступника. Обязательно обсуждайте риски и способы защиты со своими родственниками старшего поколения", - заключили правоохранители.
 
МошенничествоТехнологииОбществоРОССИЯМВД
 
 
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