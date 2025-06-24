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"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" 1,37 миллиарда долларов

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" 1,37 миллиарда долларов - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" 1,37 миллиарда долларов

"Нафтогаз Украины" заявил, что направляет платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:56+0300

2025-06-24T13:56+0300

2025-06-24T13:56+0300

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" заявил, что направляет платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. "Группа "Нафтогаз" немедленно направляет платежное требование к "Газпрому" о взыскании 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года. Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаза". В компании заявили, что в случае отказала "Газпрома" добровольно выполнять решение, "Нафтогаз" начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании. В январе 2024 года арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена "Нафтогазу Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже примерно до 1,351 миллиарда долларов. Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг. "Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

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