Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250624/nato-858832196.html
СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий
СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий - 24.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий
Чиновники надеются, что саммит НАТО на фоне участия в нем президента США Дональда Трампа пройдет "без происшествий", стараются избегать сюрпризов и обеспечивать | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:23+0300
2025-06-24T09:23+0300
политика
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_09d228c78287e4729a65339702bdd238.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Чиновники надеются, что саммит НАТО на фоне участия в нем президента США Дональда Трампа пройдет "без происшествий", стараются избегать сюрпризов и обеспечивать предсказуемость процесса, пишет издание Politico. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. Тем не менее, как отмечает издание, эскалация на Ближнем Востоке уже омрачила проведение встречи. Хоть ситуация с Ираном и не входит в официальную повестку дня НАТО, эта тема уже доминирует в обсуждениях. "Официальные лица открыто надеются, что его (Трампа - ред.) короткий визит, менее чем 24 часа, пройдет без происшествий. Чтобы сохранять все предсказуемым, саммит организован вокруг одностраничного коммюнике, одной рабочей сессии и королевского ужина... меньше сюрпризов", - говорится в материале. Один из неназванных европейских дипломатов заявил, что Иран станет важной темой на саммите, "лидеры захотят обсудить это с Трампом". Politico также отмечает, что минималистичный подход к проведению саммита также негативно повлиял и на Украину, а неприязнь Трампа к Зеленскому делает невозможным участие Зеленского во всех встречах альянса как при прошлой администрации США.
https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858829110.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_461fd2ef72908665ee1254c458a0cafb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, politico
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Politico
09:23 24.06.2025
 
СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий

Politico: чиновники надеются, что саммит НАТО пройдет без происшествий

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Чиновники надеются, что саммит НАТО на фоне участия в нем президента США Дональда Трампа пройдет "без происшествий", стараются избегать сюрпризов и обеспечивать предсказуемость процесса, пишет издание Politico.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
Тем не менее, как отмечает издание, эскалация на Ближнем Востоке уже омрачила проведение встречи. Хоть ситуация с Ираном и не входит в официальную повестку дня НАТО, эта тема уже доминирует в обсуждениях.
"Официальные лица открыто надеются, что его (Трампа - ред.) короткий визит, менее чем 24 часа, пройдет без происшествий. Чтобы сохранять все предсказуемым, саммит организован вокруг одностраничного коммюнике, одной рабочей сессии и королевского ужина... меньше сюрпризов", - говорится в материале.
Один из неназванных европейских дипломатов заявил, что Иран станет важной темой на саммите, "лидеры захотят обсудить это с Трампом".
Politico также отмечает, что минималистичный подход к проведению саммита также негативно повлиял и на Украину, а неприязнь Трампа к Зеленскому делает невозможным участие Зеленского во всех встречах альянса как при прошлой администрации США.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
"Повеселить". В Раде рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО
08:20
 
ПолитикаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала