https://1prime.ru/20250624/nato-858832196.html

СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий

СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий - 24.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в НАТО надеются, что саммит альянса с Трампом пройдет без происшествий

Чиновники надеются, что саммит НАТО на фоне участия в нем президента США Дональда Трампа пройдет "без происшествий", стараются избегать сюрпризов и обеспечивать | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:23+0300

2025-06-24T09:23+0300

2025-06-24T09:23+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Чиновники надеются, что саммит НАТО на фоне участия в нем президента США Дональда Трампа пройдет "без происшествий", стараются избегать сюрпризов и обеспечивать предсказуемость процесса, пишет издание Politico. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. Тем не менее, как отмечает издание, эскалация на Ближнем Востоке уже омрачила проведение встречи. Хоть ситуация с Ираном и не входит в официальную повестку дня НАТО, эта тема уже доминирует в обсуждениях. "Официальные лица открыто надеются, что его (Трампа - ред.) короткий визит, менее чем 24 часа, пройдет без происшествий. Чтобы сохранять все предсказуемым, саммит организован вокруг одностраничного коммюнике, одной рабочей сессии и королевского ужина... меньше сюрпризов", - говорится в материале. Один из неназванных европейских дипломатов заявил, что Иран станет важной темой на саммите, "лидеры захотят обсудить это с Трампом". Politico также отмечает, что минималистичный подход к проведению саммита также негативно повлиял и на Украину, а неприязнь Трампа к Зеленскому делает невозможным участие Зеленского во всех встречах альянса как при прошлой администрации США.

https://1prime.ru/20250624/zelenskiy-858829110.html

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сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, politico