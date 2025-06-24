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Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные НАТО
Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные НАТО
Финская аэрокосмическая компания Iceye сообщила, что будет предоставлять спутниковые данные Стратегическому командованию НАТО по операциям. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:14+0300
2025-06-24T10:14+0300
политика
технологии
украина
запад
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Финская аэрокосмическая компания Iceye сообщила, что будет предоставлять спутниковые данные Стратегическому командованию НАТО по операциям. "Iceye… сегодня объявила о том, что будет предоставлять спутниковые данные Стратегическому командованию НАТО по операциям в качестве одного из ключевых элементов инициативы альянса по постоянному наблюдению из космоса (APSS)", - говорится в сообщении. Как уточняет компания, данные спутников с синтезированной апертурой (SAR) собираются днем ночью при любых погодных условиях, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг моря, суши и труднодоступных мест. По словам компании, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров. Стандартное время от получения изображения до доставки данных составляет восемь часов. В некоторых случаях доставка изображения может занимать менее одного часа, уточняет компания. Ранее в марте Iceye объявила, что будет предоставлять спутниковые данные ситуационному центру при штаб-квартире НАТО. В октябре 2024 года финская Iceye совместно с немецким Rheinmetall начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина
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технологии, украина, запад, сергей лавров, нато, rheinmetall
Политика, Технологии, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, Rheinmetall
10:14 24.06.2025
 
Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные НАТО

Финская Iceye будет предоставлять спутниковые данные командованию НАТО

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Финская аэрокосмическая компания Iceye сообщила, что будет предоставлять спутниковые данные Стратегическому командованию НАТО по операциям.
"Iceye… сегодня объявила о том, что будет предоставлять спутниковые данные Стратегическому командованию НАТО по операциям в качестве одного из ключевых элементов инициативы альянса по постоянному наблюдению из космоса (APSS)", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, данные спутников с синтезированной апертурой (SAR) собираются днем ночью при любых погодных условиях, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг моря, суши и труднодоступных мест.
По словам компании, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров. Стандартное время от получения изображения до доставки данных составляет восемь часов. В некоторых случаях доставка изображения может занимать менее одного часа, уточняет компания.
Ранее в марте Iceye объявила, что будет предоставлять спутниковые данные ситуационному центру при штаб-квартире НАТО.
В октябре 2024 года финская Iceye совместно с немецким Rheinmetall начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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09:23
 
ПолитикаТехнологииУКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровНАТОRheinmetall
 
 
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