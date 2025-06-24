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Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт
Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт - 24.06.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт
Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:50+0300
2025-06-24T12:50+0300
политика
мировая экономика
гаага
сша
будапешт
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "НАТО сейчас проводит встречу в Гааге, где они не смогут договориться о 5% ВВП оборонных расходов. На мой взгляд, потому что 5% - это невероятно много. НАТО состоит из 32 государств, и некоторые не достигли 2% или сейчас пытаются достичь. Испанцы уже заявили, что не смогут достичь 5%, а американский президент заявил, что 5% не будут применяться к США", - сказал Ногради. По его словам, Украина сейчас теряет свою значимость для США в свете конфликта на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли Трамп уделит внимание Зеленскому. "Зеленский ездил в Канаду, на саммит G7, где был Трамп и где он отказался вести переговоры с Зеленским. Зеленский сейчас заявил, что поедет в Гаагу, если сможет встретиться с Трампом. Думаю, на это нет ни малейших шансов. Трамп если и поедет в Гаагу, то не факт, что будет вести переговоры с Зеленским, потому что то, что он хотел с ним обсудить, он обсудил еще в Ватикане", - отметил эксперт. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
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мировая экономика, гаага, сша, будапешт, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, Мировая экономика, Гаага, США, Будапешт, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
12:50 24.06.2025
 
Страны НАТО не смогут согласовать оборонные расходы в 5%, считает эксперт

Эксперт Ногради: НАТО не сможет согласовать повышение оборонных расходов до 5%

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© Фото : NATO
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БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Гааге не смогут согласовать повышение оборонных расходов до 5%, а Владимир Зеленский напрасно рассчитывает провести там переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"НАТО сейчас проводит встречу в Гааге, где они не смогут договориться о 5% ВВП оборонных расходов. На мой взгляд, потому что 5% - это невероятно много. НАТО состоит из 32 государств, и некоторые не достигли 2% или сейчас пытаются достичь. Испанцы уже заявили, что не смогут достичь 5%, а американский президент заявил, что 5% не будут применяться к США", - сказал Ногради.
По его словам, Украина сейчас теряет свою значимость для США в свете конфликта на Ближнем Востоке, поэтому вряд ли Трамп уделит внимание Зеленскому.
"Зеленский ездил в Канаду, на саммит G7, где был Трамп и где он отказался вести переговоры с Зеленским. Зеленский сейчас заявил, что поедет в Гаагу, если сможет встретиться с Трампом. Думаю, на это нет ни малейших шансов. Трамп если и поедет в Гаагу, то не факт, что будет вести переговоры с Зеленским, потому что то, что он хотел с ним обсудить, он обсудил еще в Ватикане", - отметил эксперт.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Зеленский призвал НАТО быстрее нарастить расходы на оборону
11:51
 
ПолитикаМировая экономикаГаагаСШАБудапештВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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