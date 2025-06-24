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МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе - 24.06.2025, ПРАЙМ
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МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе - 24.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T19:51+0300
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общество
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ВЕНА, 24 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении Агентства. "В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ. Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник. "После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ. Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы. "Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в МАГАТЭ.
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общество , сша, вена, иран, магатэ
Общество , США, Вена, ИРАН, МАГАТЭ
19:51 24.06.2025
 
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВЕНА, 24 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении Агентства.
"В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ.
Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник.
"После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ.
Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы.
"Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в МАГАТЭ.
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