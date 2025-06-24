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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро

Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро - 24.06.2025, ПРАЙМ

Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро

Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:08+0300

2025-06-24T11:08+0300

2025-06-24T11:08+0300

вооружения

мировая экономика

украина

нидерланды

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ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х. По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших. Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.

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мировая экономика, украина, нидерланды