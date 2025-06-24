Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250624/niderlandy--858837196.html
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро - 24.06.2025, ПРАЙМ
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро
Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:08+0300
2025-06-24T11:08+0300
вооружения
мировая экономика
украина
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х. По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших. Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.
https://1prime.ru/20250623/finlyandiya--858815961.html
украина
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, нидерланды
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ
11:08 24.06.2025
 
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов евро

Минобороны Нидерландов заявило о новом пакете военной помощи Украине на 175 миллионов евро

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны, заявил во вторник глава минобороны страны Рубен Брекелманс.
"Я объявляю о новом пакете (помощи Украине) на 175 миллионов евро, в который входят радиолокационные системы и беспилотники", - написал Брекелманс в соцсети Х.
По его словам, Нидерланды направят Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов и транспортные средства для перевозки пострадавших.
Кроме того, в этот пакет входят 80 миллионов евро на дополнительные беспилотники.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро
Вчера, 17:56
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала