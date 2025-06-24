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Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов
Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов - 24.06.2025, ПРАЙМ
Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов
Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, сообщил во вторник министр обороны... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:11+0300
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ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч беспилотников", - написал нидерландский министр в соцсети Х. По его словам, речь идет о производстве дронов на общую сумму около 500 миллионов евро. В октябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах. В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, Промышленность, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов
Нидерланды заключили контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов
ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч беспилотников", - написал нидерландский министр в соцсети Х.
По его словам, речь идет о производстве дронов на общую сумму около 500 миллионов евро.
В октябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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