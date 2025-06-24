https://1prime.ru/20250624/niderlandy--858837514.html

Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов

Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов - 24.06.2025, ПРАЙМ

Нидерланды подписали контракты с Украиной на производство 600 тысяч дронов

Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, сообщил во вторник министр обороны... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:11+0300

2025-06-24T11:11+0300

2025-06-24T11:11+0300

вооружения

промышленность

украина

нидерланды

запад

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg

ГААГА, 24 июн - ПРАЙМ. Нидерланды подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, сообщил во вторник министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч беспилотников", - написал нидерландский министр в соцсети Х. По его словам, речь идет о производстве дронов на общую сумму около 500 миллионов евро. В октябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах. В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250624/niderlandy--858837196.html

украина

нидерланды

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина, нидерланды, запад, сергей лавров, нато, мид рф