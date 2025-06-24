https://1prime.ru/20250624/nikas-858824167.html

Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина

Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина - 24.06.2025, ПРАЙМ

Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T03:30+0300

2025-06-24T03:30+0300

2025-06-24T03:30+0300

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общество

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность. "Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства. При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина в разные периоды. "Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов. Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность. По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен. "Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин