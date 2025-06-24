https://1prime.ru/20250624/nikas-858824167.html
Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина
Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина - 24.06.2025, ПРАЙМ
Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T03:30+0300
2025-06-24T03:30+0300
2025-06-24T03:30+0300
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общество
рф
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность.
"Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства.
При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина в разные периоды.
"Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов.
Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность.
По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен.
"Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.
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россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Художник Никас Сафронов готов написать портрет Путина
Художник Никас Сафронов заявил, что готов написать портрет Путина, если будет возможность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что готов написать портрет президента России Владимира Путина, если будет такая возможность.
"Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно", - сказал Сафронов, отвечая на вопрос о том, хотел бы он в будущем написать портрет главы государства.
При этом художник напомнил, что уже не раз изображал Путина в разные периоды.
"Я в 2000-х писал его портрет, потом в 2007 году, но это были образы. Он не позировал мне. Они не фотографичные", - подчеркнул Сафронов.
Он также отметил, что всегда поддерживал президента и тот вызывает у него глубокое уважение как личность.
По словам художника, сегодня он выбирает для своих работ только тех людей, кто ему по-настоящему интересен.
"Иногда они раскручены, но я не буду писать, потому что мне неинтересен этот человек", - добавил художник.