Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250624/norvegiya--858855250.html
Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии
Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии - 24.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии
Норвегия примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, заявил... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:12+0300
2025-06-24T16:12+0300
вооружения
мировая экономика
швеция
финляндия
нато
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Норвегия примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, заявил глава норвежского оборонного ведомства Туре О. Сандвик. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса будет размещен в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. "Мы выделили ресурсы для участия в интеграции на севере, но пока нечего сказать конкретного о FLF (Forward Land Forces, подразделения передового базирования НАТО - ред.), кроме того, что мы участвуем", - сказал Сандвик шведскому телеканалу SVT. По словам министра, пока не решено, какой именно вклад внесет Норвегия в создаваемые силы. По данным телеканала SVT, Швеция и несколько других стран в кулуарах саммита НАТО в Гааге обсуждают отправку военных для участия в будущих силах альянса в Финляндии. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250619/norvegiya-858668460.html
швеция
финляндия
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, швеция, финляндия, нато, норвегия
Вооружения, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, НОРВЕГИЯ
16:12 24.06.2025
 
Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии

Сандвик: Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Норвегия примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, заявил глава норвежского оборонного ведомства Туре О. Сандвик.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса будет размещен в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией.
"Мы выделили ресурсы для участия в интеграции на севере, но пока нечего сказать конкретного о FLF (Forward Land Forces, подразделения передового базирования НАТО - ред.), кроме того, что мы участвуем", - сказал Сандвик шведскому телеканалу SVT.
По словам министра, пока не решено, какой именно вклад внесет Норвегия в создаваемые силы.
По данным телеканала SVT, Швеция и несколько других стран в кулуарах саммита НАТО в Гааге обсуждают отправку военных для участия в будущих силах альянса в Финляндии.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Норвегии
ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку впервые с 2020 года
19 июня, 13:52
 
ВооруженияМировая экономикаШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯНАТОНОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала