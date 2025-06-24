https://1prime.ru/20250624/norvegiya--858855250.html

Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии

Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии - 24.06.2025, ПРАЙМ

Норвегия примет участие в группе передового присутствия НАТО в Финляндии

Норвегия примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, заявил... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T16:12+0300

2025-06-24T16:12+0300

2025-06-24T16:12+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Норвегия примет участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, заявил глава норвежского оборонного ведомства Туре О. Сандвик. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса будет размещен в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. "Мы выделили ресурсы для участия в интеграции на севере, но пока нечего сказать конкретного о FLF (Forward Land Forces, подразделения передового базирования НАТО - ред.), кроме того, что мы участвуем", - сказал Сандвик шведскому телеканалу SVT. По словам министра, пока не решено, какой именно вклад внесет Норвегия в создаваемые силы. По данным телеканала SVT, Швеция и несколько других стран в кулуарах саммита НАТО в Гааге обсуждают отправку военных для участия в будущих силах альянса в Финляндии. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250619/norvegiya-858668460.html

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мировая экономика, швеция, финляндия, нато, норвегия