Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/obzor-858864499.html
Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти
Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти - 24.06.2025, ПРАЙМ
Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T21:45+0300
2025-06-24T22:21+0300
экономика
рынок
торги
россия
москва
сша
мосбиржа
ртс
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Стоимость нефти к 19.45 мск падала на 6,1%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 97,9 пункта. Рынок под давлением нефти Российский рынок акций в основную сессию вторника умеренно снизился, компенсировав к вечеру часть утреннего падения. Провал нефти на 16% от максимумов понедельника до сегодняшних минимумов оказывал давление на стоимость российских акций. "На российский рынок негативно повлияло падение котировок нефти, которые реагируют на потепление геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Роснефти" (-1,5%), префы "Транснефти" (-1,3%), акции "Лукойла" (-1,3%), ММК (-1,2%), "Совкомфлота" (-1,2%). Выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), ВК (+4,2%), ПИКа (+2,8%), Мосбиржи (+2,2%). Прогнозы Индекс Мосбиржи вновь приблизился к уровню поддержки в районе 2730 пунктов, отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "В случае его пробоя нисходящее движение может усилиться с целями у апрельских минимумов -ниже отметки 2700 пунктов", - оценивает он. По оценкам Александра Шепелева из "БКС Мир инвестиций", прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июня - 2700-2800 пунктов.
https://1prime.ru/20250624/byudzhet-858860895.html
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, москва, сша, мосбиржа, ртс, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, МОСКВА, США, Мосбиржа, РТС, УК "Первая"
21:45 24.06.2025 (обновлено: 22:21 24.06.2025)
 
Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти

Российский рынок акций умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Стоимость нефти к 19.45 мск падала на 6,1%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 97,9 пункта.

Рынок под давлением нефти

Российский рынок акций в основную сессию вторника умеренно снизился, компенсировав к вечеру часть утреннего падения. Провал нефти на 16% от максимумов понедельника до сегодняшних минимумов оказывал давление на стоимость российских акций.
"На российский рынок негативно повлияло падение котировок нефти, которые реагируют на потепление геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Роснефти" (-1,5%), префы "Транснефти" (-1,3%), акции "Лукойла" (-1,3%), ММК (-1,2%), "Совкомфлота" (-1,2%). Выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), ВК (+4,2%), ПИКа (+2,8%), Мосбиржи (+2,2%).

Прогнозы

Индекс Мосбиржи вновь приблизился к уровню поддержки в районе 2730 пунктов, отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "В случае его пробоя нисходящее движение может усилиться с целями у апрельских минимумов -ниже отметки 2700 пунктов", - оценивает он.
По оценкам Александра Шепелева из "БКС Мир инвестиций", прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июня - 2700-2800 пунктов.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
18:08
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯМОСКВАСШАМосбиржаРТСУК "Первая"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала