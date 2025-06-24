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Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти

Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти - 24.06.2025, ПРАЙМ

Рынок акций умеренно снизился на фоне упавшей нефти

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T21:45+0300

2025-06-24T21:45+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно снизился на фоне резко упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,53%, до 2744,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1159,3 пункта, долларовый РТС - на 0,66%, до 1103,11 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Стоимость нефти к 19.45 мск падала на 6,1%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 97,9 пункта. Рынок под давлением нефти Российский рынок акций в основную сессию вторника умеренно снизился, компенсировав к вечеру часть утреннего падения. Провал нефти на 16% от максимумов понедельника до сегодняшних минимумов оказывал давление на стоимость российских акций. "На российский рынок негативно повлияло падение котировок нефти, которые реагируют на потепление геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Денис Обухов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Роснефти" (-1,5%), префы "Транснефти" (-1,3%), акции "Лукойла" (-1,3%), ММК (-1,2%), "Совкомфлота" (-1,2%). Выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+3,2%), ВК (+4,2%), ПИКа (+2,8%), Мосбиржи (+2,2%). Прогнозы Индекс Мосбиржи вновь приблизился к уровню поддержки в районе 2730 пунктов, отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "В случае его пробоя нисходящее движение может усилиться с целями у апрельских минимумов -ниже отметки 2700 пунктов", - оценивает он. По оценкам Александра Шепелева из "БКС Мир инвестиций", прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июня - 2700-2800 пунктов.

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рынок, торги, россия, москва, сша, мосбиржа, ртс, ук "первая"