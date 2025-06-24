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Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/ofz--858855079.html
Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков - 24.06.2025, ПРАЙМ
Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков
Минфин России в среду, 25 июня, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:05+0300
2025-06-24T16:05+0300
экономика
рынок
финансы
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 25 июня, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20250623/minfin--858815216.html
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рынок, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
16:05 24.06.2025
 
Минфин 25 июня предложит ОФЗ двух выпусков

Минфин 25 июня на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд руб
Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд руб
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 25 июня, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
минфин
Минфин утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
Вчера, 17:39
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфин РФ
 
 
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