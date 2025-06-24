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Власти Афганистана обеспечили относительную стабильность, заявили в ООН
Власти Афганистана обеспечили относительную стабильность, заявили в ООН - 24.06.2025, ПРАЙМ
Власти Афганистана обеспечили относительную стабильность, заявили в ООН
Действующие власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность, способствовали умеренному экономическому росту и углубили дипломатические... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:44+0300
2025-06-24T06:44+0300
2025-06-24T06:44+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Действующие власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность, способствовали умеренному экономическому росту и углубили дипломатические связи, но продолжают проводить ограничительную политику, заявила спецпредставитель генсека ООН и глава Миссии ООН по содействую Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева в ходе брифинга Совету Безопасности ООН.
"Действующие власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность, способствовали умеренному экономическому росту и иностранным инвестициям, инициировали простаивающие инфраструктурные проекты и углубили свои дипломатические связи за рубежом, особенно в регионе", - сказала Отунбаева.
В то же время афганские власти продолжают проводить "крайне ограничительную и дискриминационную политику" в отношении народа страны, отметила она.
"Эта политика воплощена в законе о распространении добродетели и предотвращении порока, обнародованном в августе прошлого года. Помимо последствий для прав человека афганских женщин и мужчин, этот закон имеет далеко идущие последствия для меньшинств Афганистана, для экономики, особенно для предприятий, управляемых женщинами, для гуманитарных операций и для средств массовой информации", - сказала спецпредставитель генсека ООН.
По словам Отунбаевой, тем самым афганские власти продолжают следовать по пути, который отдаляет Афганистан от его международных обязательств и препятствует возможной реинтеграции в международную систему.
"Мы не можем забывать о неприемлемой ситуации афганских женщин и девочек, даже если их продолжающаяся маргинализация в условиях усиления применения всё большего числа указов не попадает в заголовки новостей. Как сказала нам одна афганская женщина, нынешняя борьба заключается не в драматических актах неповиновения, а в тихом и неустанном стремлении к нормальной повседневной жизни, к устойчивости", - сказала глава МООНСА.
В ходе брифинга дипломат рассказала, что выполнение мандата МООНСА сложно и порой опасно.
"В мае десятки наших сотрудниц из числа местного персонала получили прямые угрозы убийством от неустановленных лиц в связи с их работой в МООНСА и других учреждениях, фондах и программах ООН, что потребовало от нас принятия временных мер для обеспечения их безопасности", - сказала спецпредставитель.
По словам Отунбаевой, власти Афганистана заявили, что не несут ответственности за подобные инциденты, но было очевидно, что эти вооруженные лица действовали безнаказанно и скоординированно.
"Это серьезное опровержение утверждения властей о том, что они обеспечили безопасность и защитили достоинство афганских женщин", - отметила она.
Руководитель МООНСА сообщила при этом, что в целом количество инцидентов, связанных с безопасностью, остается в Афганистане невысоким. В то же время страны региона продолжают выражать обеспокоенность по поводу присутствия в стране запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), а также других групп иностранных боевиков, которые могут представлять угрозу для региона.
"В течение этого отчетного периода наблюдался самый длительный перерыв в операциях ИГИЛ-К в Афганистане с момента захвата власти талибами в августе 2021 года. Однако угроза сохраняется. Фактические власти продолжают повторять свою заявленную политику о том, что они не позволят иностранным террористическим группам использовать территорию Афганистана для угрозы другим странам. Однако у государств-членов есть основания для беспокойства, о чем сообщила Группа по наблюдению за санкциями", - отметила Отунбаева.
Дипломат посетовала на недостаточность финансирования организации в ряде областей, включая разминирование.
По ее словам, "к почти середине года план гуманитарных потребностей и реагирования для Афганистана профинансирован всего на 19%".
Этот дефицит, усугубленный недавним резким сокращением донорского финансирования, ставит под угрозу гуманитарное реагирование в то время, когда регион переживает значительную нестабильность, подчеркнула Отунбаева.
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мировая экономика, афганистан, москва, рф, оон
Экономика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, МОСКВА, РФ, ООН
Власти Афганистана обеспечили относительную стабильность, заявили в ООН
Отунбаева: власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Действующие власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность, способствовали умеренному экономическому росту и углубили дипломатические связи, но продолжают проводить ограничительную политику, заявила спецпредставитель генсека ООН и глава Миссии ООН по содействую Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева в ходе брифинга Совету Безопасности ООН.
"Действующие власти Афганистана обеспечили относительную стабильность и безопасность, способствовали умеренному экономическому росту и иностранным инвестициям, инициировали простаивающие инфраструктурные проекты и углубили свои дипломатические связи за рубежом, особенно в регионе", - сказала Отунбаева.
В то же время афганские власти продолжают проводить "крайне ограничительную и дискриминационную политику" в отношении народа страны, отметила она.
"Эта политика воплощена в законе о распространении добродетели и предотвращении порока, обнародованном в августе прошлого года. Помимо последствий для прав человека афганских женщин и мужчин, этот закон имеет далеко идущие последствия для меньшинств Афганистана, для экономики, особенно для предприятий, управляемых женщинами, для гуманитарных операций и для средств массовой информации", - сказала спецпредставитель генсека ООН.
По словам Отунбаевой, тем самым афганские власти продолжают следовать по пути, который отдаляет Афганистан от его международных обязательств и препятствует возможной реинтеграции в международную систему.
"Мы не можем забывать о неприемлемой ситуации афганских женщин и девочек, даже если их продолжающаяся маргинализация в условиях усиления применения всё большего числа указов не попадает в заголовки новостей. Как сказала нам одна афганская женщина, нынешняя борьба заключается не в драматических актах неповиновения, а в тихом и неустанном стремлении к нормальной повседневной жизни, к устойчивости", - сказала глава МООНСА.
В ходе брифинга дипломат рассказала, что выполнение мандата МООНСА сложно и порой опасно.
"В мае десятки наших сотрудниц из числа местного персонала получили прямые угрозы убийством от неустановленных лиц в связи с их работой в МООНСА и других учреждениях, фондах и программах ООН, что потребовало от нас принятия временных мер для обеспечения их безопасности", - сказала спецпредставитель.
По словам Отунбаевой, власти Афганистана заявили, что не несут ответственности за подобные инциденты, но было очевидно, что эти вооруженные лица действовали безнаказанно и скоординированно.
"Это серьезное опровержение утверждения властей о том, что они обеспечили безопасность и защитили достоинство афганских женщин", - отметила она.
Руководитель МООНСА сообщила при этом, что в целом количество инцидентов, связанных с безопасностью, остается в Афганистане невысоким. В то же время страны региона продолжают выражать обеспокоенность по поводу присутствия в стране запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), а также других групп иностранных боевиков, которые могут представлять угрозу для региона.
"В течение этого отчетного периода наблюдался самый длительный перерыв в операциях ИГИЛ-К в Афганистане с момента захвата власти талибами в августе 2021 года. Однако угроза сохраняется. Фактические власти продолжают повторять свою заявленную политику о том, что они не позволят иностранным террористическим группам использовать территорию Афганистана для угрозы другим странам. Однако у государств-членов есть основания для беспокойства, о чем сообщила Группа по наблюдению за санкциями", - отметила Отунбаева.
Дипломат посетовала на недостаточность финансирования организации в ряде областей, включая разминирование.
По ее словам, "к почти середине года план гуманитарных потребностей и реагирования для Афганистана профинансирован всего на 19%".
Этот дефицит, усугубленный недавним резким сокращением донорского финансирования, ставит под угрозу гуманитарное реагирование в то время, когда регион переживает значительную нестабильность, подчеркнула Отунбаева.