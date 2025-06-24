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"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС
"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС
Вступление Украины в НАТО и ЕС приведет к войне с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T17:48+0300
2025-06-24T17:48+0300
2025-06-24T17:48+0300
политика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО и ЕС приведет к войне с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Принятие Украины в НАТО означало бы немедленную войну с Россией, а вместе с этим мы рискуем развязать третью мировую войну. Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз", — написал он в соцсети X.Орбан также отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо предложить форму сотрудничества, которая положит конец военным действиям, а не будет способствовать продолжению войны, ведущей к разрушениям.
https://1prime.ru/20250624/ukraina-858859475.html
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украина, виктор орбан, венгрия, нато, ес
Политика, УКРАИНА, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, НАТО, ЕС
"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС
Орбан: вступление Украины в НАТО и ЕС приведет к немедленной войне с Россией