https://1prime.ru/20250624/orban--858860205.html

"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС

"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Немедленная война". Орбан сделал резкое заявление о членстве Украины в ЕС

Вступление Украины в НАТО и ЕС приведет к войне с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T17:48+0300

2025-06-24T17:48+0300

2025-06-24T17:48+0300

политика

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО и ЕС приведет к войне с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Принятие Украины в НАТО означало бы немедленную войну с Россией, а вместе с этим мы рискуем развязать третью мировую войну. Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз", — написал он в соцсети X.Орбан также отметил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо предложить форму сотрудничества, которая положит конец военным действиям, а не будет способствовать продолжению войны, ведущей к разрушениям.

https://1prime.ru/20250624/ukraina-858859475.html

украина

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украина, виктор орбан, венгрия, нато, ес