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Орбан рассказал, кто отказался сидеть с Зеленским на саммите НАТО
Орбан рассказал, кто отказался сидеть с Зеленским на саммите НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал, кто отказался сидеть с Зеленским на саммите НАТО
Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом там не хотели сидеть США, Турция, Словакия и... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T23:27+0300
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БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом там не хотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО - главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.Венгерский премьер уточнил, что "не рад видеть" Зеленского на саммите ЕС в четверг и пятницу. "В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС", - подчеркнул он. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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Политика, Общество , УКРАИНА, США, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, Facebook
Орбан рассказал, кто отказался сидеть с Зеленским на саммите НАТО
Орбан: США, Турция, Словакия и Венгрия не хотели сидеть за одним столом с Зеленским
БУДАПЕШТ, 24 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом там не хотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"То, что президент Зеленский ни в каком официальном виде не участвует в саммите НАТО - главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.
Венгерский премьер уточнил, что "не рад видеть" Зеленского на саммите ЕС в четверг и пятницу.
"В национальных интересах Венгрии не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной, ни в НАТО, ни в ЕС", - подчеркнул он.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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