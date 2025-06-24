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"Поворотный момент". В США ответили на слова Путина об "Орешнике"
"Поворотный момент". В США ответили на слова Путина об "Орешнике" - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Поворотный момент". В США ответили на слова Путина об "Орешнике"
Решение ввести новый ракетный комплекс "Орешник" в серийное производство стало поворотным моментом. Об этом говорится в материале издания Military Watch... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:27+0300
2025-06-24T11:27+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Решение ввести новый ракетный комплекс "Орешник" в серийное производство стало поворотным моментом. Об этом говорится в материале издания Military Watch Magazine."Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности “Искандер-М” и систем межконтинентальной дальности, таких как “Сармат”", — сказано в тексте публикации.По словам авторов статьи, применение этого типа оружия российской армией в 2024 году заставило задуматься многие страны Запада.Ранее глава государства Владимир Путин заявил о начале в России серийного производства новейшего ракетного комплекса "Орешник".
https://1prime.ru/20250623/putin-858809018.html
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россия, сша, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, США, Владимир Путин
"Поворотный момент". В США ответили на слова Путина об "Орешнике"
MWM: ввод комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
Решение ввести новый ракетный комплекс "Орешник" в серийное производство стало поворотным моментом. Об этом говорится в материале издания Military Watch Magazine
.
"Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности “Искандер-М” и систем межконтинентальной дальности, таких как “Сармат”", — сказано в тексте публикации.
По словам авторов статьи, применение этого типа оружия российской армией в 2024 году заставило задуматься многие страны Запада.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил о начале в России серийного производства новейшего ракетного комплекса "Орешник".
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