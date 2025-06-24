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В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - 24.06.2025, ПРАЙМ
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:41+0300
2025-06-24T15:41+0300
финансы
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений. В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей. При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
15:41 24.06.2025
 
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами

Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.
В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.
При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
18 июня, 14:22
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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