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В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами - 24.06.2025, ПРАЙМ
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:41+0300
2025-06-24T15:41+0300
2025-06-24T15:41+0300
финансы
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений. В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей. При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
В России повысили лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами
Путин подписал закон об увеличении лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.
В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.
При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
Совфед вдвое повысил лимит выплат по европротоколу при ДТП со спорами