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Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни

Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни - 24.06.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни

Если вы заболели и взяли больничный лист во время отпуска, его можно продлить или перенести на другой срок. Об этом рассказала агентству “Прайм" Ирина Михеева,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T03:03+0300

2025-06-24T03:03+0300

2025-06-24T03:03+0300

отпуск

общество

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Если вы заболели и взяли больничный лист во время отпуска, его можно продлить или перенести на другой срок. Об этом рассказала агентству “Прайм" Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.Если работник заболел в период отпуска, он вправе взять больничный. "Согласно статье 124 ТК РФ, в этом случае ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника”, - объясняет эксперт.По словам Михеевой, таким образом дни отпуска продлеваются или переносятся на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском."Работник в итоге ничего не теряет", - добавляет юрист.Если заболел член семьи, например, ребенок, закон не обязывает работодателя переносить или продлевать отпуск."Но такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя", - разъяснила юрист.

https://1prime.ru/20250518/bolnichnyy-857526578.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отпуск, общество , бизнес, здоровье