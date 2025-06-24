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Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни
Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни - 24.06.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни
Если вы заболели и взяли больничный лист во время отпуска, его можно продлить или перенести на другой срок. Об этом рассказала агентству “Прайм" Ирина Михеева,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T03:03+0300
2025-06-24T03:03+0300
отпуск
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Если вы заболели и взяли больничный лист во время отпуска, его можно продлить или перенести на другой срок. Об этом рассказала агентству “Прайм" Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.Если работник заболел в период отпуска, он вправе взять больничный. "Согласно статье 124 ТК РФ, в этом случае ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника”, - объясняет эксперт.По словам Михеевой, таким образом дни отпуска продлеваются или переносятся на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском."Работник в итоге ничего не теряет", - добавляет юрист.Если заболел член семьи, например, ребенок, закон не обязывает работодателя переносить или продлевать отпуск."Но такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя", - разъяснила юрист.
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отпуск, общество , бизнес, здоровье
отпуск, Общество , Бизнес, Здоровье
03:03 24.06.2025
 
Юрист объяснила, как продлить отпуск в случае болезни

Юрисконсульт Михеева: в случае болезни в отпуске дни отдыха можно продлить

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдых в Крыму
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© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Если вы заболели и взяли больничный лист во время отпуска, его можно продлить или перенести на другой срок. Об этом рассказала агентству “Прайм" Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.
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Если работник заболел в период отпуска, он вправе взять больничный. "Согласно статье 124 ТК РФ, в этом случае ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника”, - объясняет эксперт.
По словам Михеевой, таким образом дни отпуска продлеваются или переносятся на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском.
"Работник в итоге ничего не теряет", - добавляет юрист.
Если заболел член семьи, например, ребенок, закон не обязывает работодателя переносить или продлевать отпуск."Но такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя", - разъяснила юрист.
 
отпускОбществоБизнесЗдоровье
 
 
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