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Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года - 24.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
Акционеры российского производителя лекарственных препаратов "Озон Фармацевтика" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:59+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Акционеры российского производителя лекарственных препаратов "Озон Фармацевтика" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за первый квартал 2025 года в размере 0,28 рубля на акцию, сообщила компания. "Выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам работы за 3 месяца 2025 года. Направить на выплату дивидендов 307 600 003,20 (Триста семь миллионов шестьсот тысяч три) рубля 20 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,28 (ноль) руб. 28 коп", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, речь идет о выплатах за первый квартал 2025 года. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 3 июля. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Озон Фармацевтики", сейчас в свободном обращении (free float) находится 34,8% акций компании. Крупнейшими акционерами являются основатель компании и председатель совета директоров Павел Алексеенко (33,6%) и сооснователи Юрий Корнев (14,6%) и Владимир Корнев (10,9%). Квазиказначейские акции занимают 1,7% капитала компании, еще 4,4% акций принадлежит членам совета директоров. Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября 2024 года. Чистая прибыль ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам 2024 года составила чуть больше 2,2 миллиарда рублей. В мае акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 285,6 миллиона рублей. Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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акции, финансы
Экономика, Акции, Финансы
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили выплату дивидендов в размере 0,28 рубля на акцию
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Акционеры российского производителя лекарственных препаратов "Озон Фармацевтика" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за первый квартал 2025 года в размере 0,28 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам работы за 3 месяца 2025 года. Направить на выплату дивидендов 307 600 003,20 (Триста семь миллионов шестьсот тысяч три) рубля 20 копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0,28 (ноль) руб. 28 коп", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, речь идет о выплатах за первый квартал 2025 года.
Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 3 июля.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Озон Фармацевтики", сейчас в свободном обращении (free float) находится 34,8% акций компании. Крупнейшими акционерами являются основатель компании и председатель совета директоров Павел Алексеенко (33,6%) и сооснователи Юрий Корнев (14,6%) и Владимир Корнев (10,9%). Квазиказначейские акции занимают 1,7% капитала компании, еще 4,4% акций принадлежит членам совета директоров. Акции компании торгуются на Московской бирже с 17 октября 2024 года.
Чистая прибыль ПАО "Озон Фармацевтика" по итогам 2024 года составила чуть больше 2,2 миллиарда рублей. В мае акционеры утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 285,6 миллиона рублей.
Группа "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
"Озон Фармацевтика" объявила о вторичном размещении акций на Мосбирже