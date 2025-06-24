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Суд отклонил иск Ozon к владельцу сгоревшего склада на 4,5 млрд рублей
Суд отклонил иск Ozon к владельцу сгоревшего склада на 4,5 млрд рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск Ozon к владельцу сгоревшего склада на 4,5 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области отклонил иск ООО "Интернет решения", головной структуры Ozon, требовавшей взыскать более 4,5 миллиардов рублей убытков с ООО... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:35+0300
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бизнес
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отклонил иск ООО "Интернет решения", головной структуры Ozon, требовавшей взыскать более 4,5 миллиардов рублей убытков с ООО "Ориентир Запад-1", владельца сгоревшего в 2022 году в Истринском районе Подмосковья склада, который арендовал маркетплейс, сообщается в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - сказано в карточке дела. В здании склада Ozon 3 августа 2022 года произошел крупный пожар. По данным экстренных служб, как основные версии причин пожара рассматривались поджог и неисправность электрооборудования. Истец пояснил, что по договору аренды от 7 июня 2022 года он размещал на складе свое имущество и имущество третьих лиц – продавцов на маркетплейсе Ozon. По договору страхования "Ингосстрах" выплатил истцу возмещение, которое, как считает Ozon, не полностью компенсировало его убытки. Иск заявлен на сумму убытков, не покрытых возмещением страховщика. В ГК "Ориентир" ранее заявили РИА Новости, что "иск от ООО "Интернет Решения" (бренд Ozon), как и предыдущий от страховой компании, не имеет под собой никаких оснований". По словам представителя девелопера, у компании есть результаты четвертой экспертизы, которые доказывают отсутствие их вины в случившемся возгорании и которые будут представлены в суде. Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил иск ООО "Ориентир Запад-1" о взыскании с ООО "Интернет решения" более 3,7 миллиарда рублей убытков – эту сумму истец заплатил подрядчикам за работы по восстановлению своего складского комплекса.
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бизнес, ozon
Суд отклонил иск Ozon к владельцу сгоревшего склада на 4,5 млрд рублей
Суд отклонил иск Ozon к владельцу сгоревшего склада в Истринском районе Подмосковья
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отклонил иск ООО "Интернет решения", головной структуры Ozon, требовавшей взыскать более 4,5 миллиардов рублей убытков с ООО "Ориентир Запад-1", владельца сгоревшего в 2022 году в Истринском районе Подмосковья склада, который арендовал маркетплейс, сообщается в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - сказано в карточке дела.
В здании склада Ozon 3 августа 2022 года произошел крупный пожар. По данным экстренных служб, как основные версии причин пожара рассматривались поджог и неисправность электрооборудования.
Истец пояснил, что по договору аренды от 7 июня 2022 года он размещал на складе свое имущество и имущество третьих лиц – продавцов на маркетплейсе Ozon. По договору страхования "Ингосстрах" выплатил истцу возмещение, которое, как считает Ozon, не полностью компенсировало его убытки. Иск заявлен на сумму убытков, не покрытых возмещением страховщика.
В ГК "Ориентир" ранее заявили РИА Новости, что "иск от ООО "Интернет Решения" (бренд Ozon), как и предыдущий от страховой компании, не имеет под собой никаких оснований". По словам представителя девелопера, у компании есть результаты четвертой экспертизы, которые доказывают отсутствие их вины в случившемся возгорании и которые будут представлены в суде.
Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил иск ООО "Ориентир Запад-1" о взыскании с ООО "Интернет решения" более 3,7 миллиарда рублей убытков – эту сумму истец заплатил подрядчикам за работы по восстановлению своего складского комплекса.
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