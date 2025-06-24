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Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета - 24.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250624/palata-858822868.html
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета - 24.06.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета
Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T00:20+0300
2025-06-24T00:20+0300
россия
экономика
рф
москва
счетная палата
минфин рф
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов федерального бюджета, ведомство направило свои предложения в правительство РФ, говорится в итоговых материалах. "В первую очередь контрольное ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%. Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей", - говорится в материалах. Счетная палата в том числе обратила внимание на то, что многие водопользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов. В 2019 году для таких водопользователей был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, напомнило ведомство. "Однако проверка показала, что эта мера не помогла снизить количество водопользователей, не имеющих приборов учета, и не стала стимулом для их установки. В 2022-2023 годах доля договоров, заключенных с такими водопользователями, составила почти 50%. В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников", - отмечается в материалах. Для решения данной проблемы Счетная палата предложила правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10, сообщают в Счетной палате. "Реализация данной рекомендации не только поспособствует снижению неучтенного забора воды, но и принесет в бюджет дополнительные доходы. Только за первый год применения повышающего коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около 2 млрд рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 млрд рублей по всем", - говорится в материалах. Кроме того, Счетная палата считает, что действующие ставки платы за использование акватории водных объектов не рыночные. "В среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна, не дифференцированы по рыночной привлекательности водных объектов", - отмечает ведомство. Счетная палата направила в правительство предложение по повышению платы за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ним земельных участков. Кроме того, ведомство рекомендует Минфину РФ ввести централизованный бюджетный учет доходов, поступающих в виде платы за пользование водными объектами, для всех администраторов данного вида доходов, включая уполномоченные органы регионов.
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4.7
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россия, рф, москва, счетная палата, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Счетная палата, Минфин РФ, Минфин
00:20 24.06.2025
 
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета

Счетная палата выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов бюджета

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов федерального бюджета, ведомство направило свои предложения в правительство РФ, говорится в итоговых материалах.
"В первую очередь контрольное ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%. Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей", - говорится в материалах.
Счетная палата в том числе обратила внимание на то, что многие водопользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов. В 2019 году для таких водопользователей был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, напомнило ведомство.
"Однако проверка показала, что эта мера не помогла снизить количество водопользователей, не имеющих приборов учета, и не стала стимулом для их установки. В 2022-2023 годах доля договоров, заключенных с такими водопользователями, составила почти 50%. В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников", - отмечается в материалах.
Для решения данной проблемы Счетная палата предложила правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10, сообщают в Счетной палате. "Реализация данной рекомендации не только поспособствует снижению неучтенного забора воды, но и принесет в бюджет дополнительные доходы. Только за первый год применения повышающего коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около 2 млрд рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 млрд рублей по всем", - говорится в материалах.
Кроме того, Счетная палата считает, что действующие ставки платы за использование акватории водных объектов не рыночные. "В среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна, не дифференцированы по рыночной привлекательности водных объектов", - отмечает ведомство.
Счетная палата направила в правительство предложение по повышению платы за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ним земельных участков. Кроме того, ведомство рекомендует Минфину РФ ввести централизованный бюджетный учет доходов, поступающих в виде платы за пользование водными объектами, для всех администраторов данного вида доходов, включая уполномоченные органы регионов.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСчетная палатаМинфин РФМинфин
 
 
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