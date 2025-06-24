https://1prime.ru/20250624/palata-858822868.html
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета - 24.06.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета
Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T00:20+0300
2025-06-24T00:20+0300
2025-06-24T00:20+0300
россия
экономика
рф
москва
счетная палата
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858822868.jpg?1750713627
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов федерального бюджета, ведомство направило свои предложения в правительство РФ, говорится в итоговых материалах.
"В первую очередь контрольное ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%. Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей", - говорится в материалах.
Счетная палата в том числе обратила внимание на то, что многие водопользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов. В 2019 году для таких водопользователей был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, напомнило ведомство.
"Однако проверка показала, что эта мера не помогла снизить количество водопользователей, не имеющих приборов учета, и не стала стимулом для их установки. В 2022-2023 годах доля договоров, заключенных с такими водопользователями, составила почти 50%. В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников", - отмечается в материалах.
Для решения данной проблемы Счетная палата предложила правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10, сообщают в Счетной палате. "Реализация данной рекомендации не только поспособствует снижению неучтенного забора воды, но и принесет в бюджет дополнительные доходы. Только за первый год применения повышающего коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около 2 млрд рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 млрд рублей по всем", - говорится в материалах.
Кроме того, Счетная палата считает, что действующие ставки платы за использование акватории водных объектов не рыночные. "В среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна, не дифференцированы по рыночной привлекательности водных объектов", - отмечает ведомство.
Счетная палата направила в правительство предложение по повышению платы за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ним земельных участков. Кроме того, ведомство рекомендует Минфину РФ ввести централизованный бюджетный учет доходов, поступающих в виде платы за пользование водными объектами, для всех администраторов данного вида доходов, включая уполномоченные органы регионов.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, счетная палата, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Счетная палата, Минфин РФ, Минфин
Счетная палата оценила эффективность администрирования доходов бюджета
Счетная палата выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов бюджета
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ провела аудит эффективности администрирования доходов бюджета РФ в части платы за пользование водными объектами и выявила несколько возможностей для получения дополнительных доходов федерального бюджета, ведомство направило свои предложения в правительство РФ, говорится в итоговых материалах.
"В первую очередь контрольное ведомство обратило внимание на низкие ставки платы за использование водных ресурсов. Например, доля платы за забор воды из водных объектов в себестоимости продаж водопользователей, не являющихся предприятиями электроэнергетики и ЖКХ, составляет менее 0,01%. Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей", - говорится в материалах.
Счетная палата в том числе обратила внимание на то, что многие водопользователи осуществляют забор воды без установки соответствующих водоизмерительных приборов. В 2019 году для таких водопользователей был введен повышающий коэффициент в размере 1,1 к ставке платы, напомнило ведомство.
"Однако проверка показала, что эта мера не помогла снизить количество водопользователей, не имеющих приборов учета, и не стала стимулом для их установки. В 2022-2023 годах доля договоров, заключенных с такими водопользователями, составила почти 50%. В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33% от общего объема забранных водных ресурсов из поверхностных источников", - отмечается в материалах.
Для решения данной проблемы Счетная палата предложила правительству увеличить повышающий коэффициент для водопользователей, не имеющих водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10, сообщают в Счетной палате. "Реализация данной рекомендации не только поспособствует снижению неучтенного забора воды, но и принесет в бюджет дополнительные доходы. Только за первый год применения повышающего коэффициента объем дополнительных поступлений может составить около 2 млрд рублей по водопользователям, не относящимся к льготным категориям, и около 12 млрд рублей по всем", - говорится в материалах.
Кроме того, Счетная палата считает, что действующие ставки платы за использование акватории водных объектов не рыночные. "В среднем по участку акватории площадью менее 1 тыс. кв. м плата не превышает 1 тысячи рублей в год. При этом ставки одинаковы для всего водного бассейна, не дифференцированы по рыночной привлекательности водных объектов", - отмечает ведомство.
Счетная палата направила в правительство предложение по повышению платы за использование акватории поверхностных водных объектов с учетом кадастровой стоимости примыкающих к ним земельных участков. Кроме того, ведомство рекомендует Минфину РФ ввести централизованный бюджетный учет доходов, поступающих в виде платы за пользование водными объектами, для всех администраторов данного вида доходов, включая уполномоченные органы регионов.